Более 150 человек задержали в Лондоне на митинге против карантина

В столице Великобритании во время протестных акций, на которые вышли граждане, недовольные введенными в стране противоэпидемическими ограничениями, было произведено более 150 задержаний.

Причиной, в частности, становилось нарушение сер, принятых для нераспространения коронавирусной инфекции. Митинги проходили в Сент-Джеймс парке вблизи Вестминстерского аббатства. Вместе с противниками карантина на них присутствовали британцы, не поддерживающие вакцинацию.

Сотрудники правоохранительных органов Лондона отметили, что протестующих становится все больше в окрестностях Оксфорд-серкус и Риджент-стрит, и их счет идет на сотни. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Париже в рамках противостояния агрессивным митингующим, отказывающимся принимать статью 23 законопроекта «о глобальной безопасности», было задержано девять человек.