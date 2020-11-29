Гигантский аллигатор проглотил утку на глазах у американских охотников

В американском озере Лисбург в штате Флорида охотники запечатлели на видео аллигатора колоссальных размеров. Гигантский хищник бесшумно вынырнул из воды и съел утку на глазах у изумленных охотников.

По словам Касс Куи и Кевина Страйпа – авторов видео - размеры животного составляют приблизительно 13 футов (около 4.5 метров). Видео было выложено на странице Куи в Facebook и собрало уже 10 000 просмотров. Судя по комментариям охотников, это уже вторая утка, поглощенная гигантским хищником.

Видео поделился ведущий прогноза погоды телеканала WINK TV Мэтт Дэвитт. По его мнению, аллигатор напоминает размерами динозавров из фильма «Парк Юрского периода».