Мария Захарова взяла из приюта собаку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла домой собаку из приюта. Фотографией питомца, лежащего в корзинке, она поделилась на своей странице в Instagram.



Подписчики поблагодарили ее за «доброе сердце» и поздравили с обретением нового члена семьи.

Ранее Мария Захарова рассказала подписчикам о смерти 12 ноября своей собаки по кличке Ника, которую она также взяла из приюта.

«Нашла ее в 2007 году на сайте одного московского приюта, откуда мы с мамой ее и забрали. От встречи с улицей ей стало плохо, пришлось на руках заносить в автобус. А она была не маленькая», - написала дипломат на своей странице.

Собака прожила в семье 14 лет.

«Вчера слегла. Я полгода как понимала, что дело к закату, но всё как-то внезапно произошло. Мы успели попрощаться», - заключила Захарова.

Тогда ее подписчики посоветовали взять новую собаку, подарив ей «теплоту и дом».