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Президент Ирана после убийства физика-ядерщика распорядился о мерах по недопущению подобных случаев

Алена Миронова
15:30 29.11.2020
Ученый занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
Президент Ирана после убийства физика-ядерщика распорядился о мерах по недопущению подобных случаев
© Фото: Iranian State TV, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Ирана Хасан Роухани после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде издал распоряжение о мерах по недопущению подобных случаев.

«Президент Ирана, выразив соболезнования по поводу трусливого убийства Мохсена Фахризаде и поздравив с тем, что он погиб с честью - смертью мученика, издал распоряжение о мерах, необходимых для недопущения и борьбы с подобного рода подрывающими безопасность действиями», - говорится в сообщении на сайте Роухани.

Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.

В результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

Ученый погиб после взрыва и стрельбы рядом с его автомобилем. Президент Ирана возложил ответственность за убийство ученого на Израиль.

Советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран ответит на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

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