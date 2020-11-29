Шойгу сравнил главу Минобороны Германии с ученицей младших классов
Так глава российского оборонного ведомства отреагировал на слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с РФ надо разговаривать с позиции силы.
© Фото: ТРК "Звезда"
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Шойгу сравнил главу Минобороны Германии с ученицей младших классов
Так глава российского оборонного ведомства отреагировал на слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с РФ надо разговаривать с позиции силы.
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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