В Киеве у здания политической партии произошел взрыв

Возле здания на улице Зои Гайдай в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранительные органы на месте происшествия обнаружили у общественной приемной лидера следы взрыва, предположительно гранаты. В результате ЧП были повреждены забор и двери дома. Пострадавших нет.

«Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к ней», - говорится в сообщении.





По факту произошедшего возбудили два уголовных дела по статьям украинского Уголовного кодекса Украины «Хулиганство» и «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Ранее в Киеве полиция оцепила здание Верховной рады Украины после анонимного звонка о бомбе.