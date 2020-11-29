Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Киеве у здания политической партии произошел взрыв

Ирина Киселенко
15:23 29.11.2020
В результате ЧП были повреждены забор и двери дома, никто не пострадал.
В Киеве у здания политической партии произошел взрыв
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Globallookpress

Возле здания на улице Зои Гайдай в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранительные органы на месте происшествия обнаружили у общественной приемной лидера следы взрыва, предположительно гранаты. В результате ЧП были повреждены забор и двери дома. Пострадавших нет.

«Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к ней», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела по статьям украинского Уголовного кодекса Украины «Хулиганство» и «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Ранее в Киеве полиция оцепила здание Верховной рады Украины после анонимного звонка о бомбе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.