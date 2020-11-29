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В квартире под Оренбургом найдены тела пяти рабочих

Алексей Курильченко
15:10 29.11.2020
Предполагается, что они погибли от отравления газом.
В квартире под Оренбургом найдены тела пяти рабочих
© Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

В поселке Светлый Светлинского района Оренбургской области в одной из квартир найдены тела пяти рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. По данным следователей, они занимались ремонтными работами по найму и жили в съемной квартире.

«В качестве основной версии наступления смерти граждан рассматривается отравление бытовым газом вследствие неосторожного обращения с газовой плитой. Тела граждан без телесных повреждений обнаружены в пределах спальных мест», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования сотрудники СК провели осмотр места трагедии и опросили соседей. Сообщается о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.

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