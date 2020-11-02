В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в России

Зима в этом году в России будет холоднее, чем прошлом. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Тепло (в 2019 году - прим.ред.) было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», - уточнил метеоролог.

При этом он сказал, что лютых морозов ждать не стоит. В среднем температура воздуха будет выше климатической нормы. Устойчивый снежный покров сформируется не ранее 27 ноября.

По прогнозам Гидрометцентра, в ноябре в центре европейской части России и на северо-западе продолжится период «золотой осени». Потепление наступит уже 2 ноября. Днем столбики термометров будут подниматься выше 10 градусов.