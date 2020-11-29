Огненный шар пронесся в небе над Японией
Объект появился в небе, после чего исчез в яркой вспышке.
© Видео: y.mori0316, Instagram © Фото: y.mori0316, Instagram
В Сети появились кадры огненного шара, пронесшегося в небе над Японией в ночь на воскресенье, 29 ноября.
Как сообщает местное издание NHK, свидетелями яркого зрелища стали жители районов, расположенных в западной части страны.
На кадрах видно, как объект появился в небе, после чего исчез в яркой вспышке.
Многочисленными видео и фото заинтересовались ученые, которые планируют выяснить происхождение объекта.