Япония запустит в космос пригодный для военных целей спутник

Япония планирует в воскресенье, 29 ноября, вывести на орбиту спутник оптической ретрансляции данных JDRS-1 (Japanese Data Relay Satellite-1), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Отмечается, что пуск должен состояться в промежуток с 10.15 до 12.15 по Москве с космодрома на острове Танэгасима. По данным СМИ, JDRS-1 служит для лазерной ретрансляции данных в гражданских и военных целях.

Ранее стало известно, что Япония собирается построить завод на Луне. Предприятие, которое должно будет начать работу уже в 2035 году, сможет производить водородное топливо. Планируется, что водород будет полезен для перемещений как по Луне, так и между спутником Земли и ближайшей космической станцией.