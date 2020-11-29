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Мясников предрек новую смертельную эпидемию

Валентина Пескова
14:44 29.11.2020
Врач отметил, что люди в мире были абсолютно не готовы к появлению такой масштабной инфекции, как COVID-19, и в случае еще более смертоносного вируса, не смогут защититься от него вовремя.  
Мясников предрек новую смертельную эпидемию
© Фото: Salvatore Laporta, Keystone Press Agency, Globallookpress

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о важности разработки мер защиты в случае, если на планету обрушится еще более смертоносный вирус, нежели COVID-19. Из-за угрозы возникновения еще более серьезной эпидемии с еще большим уровнем смертности, нужно подготовиться к ней заранее.

«Например, создать "универсальную" вакцину против гриппа - а нам грозит именно он, "птичий" или "свиной" - рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!», - написал медицинский специалист в своем паблике.

Мясников пояснил, что первая стадия мутации вируса - это переход вируса от животного к человеку, а вторая - от человека к человеку. Специалист привел в пример Китай, где первую мутацию вируса от свиней и птиц регистрируют постоянно, поскольку в этом случае «до беды» остается один шаг.

Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом. По словам врача, пока она будет не будет создана, в случае, если придет вирус со смертностью 35-40%, к моменту ее появления уже погибнут десятки миллионов людей.

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