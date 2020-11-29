В стране и мире В Ногинске школьник потратил более 300 тысяч рублей на мобильную игру Алена Миронова Родители мальчика подали судебный иск к магазину Google Play о возврате средств. © Фото: Hugh Peterswald, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Десятилетний школьник из Ногинска без ведома родителей потратил 320 тысяч рублей на покупку различных дополнений в мобильной игре Bleach: Immortal Soul. По информации Telegram-канала Mash, родители мальчика обратились в суд и потребовали от Google вернуть потраченные деньги. Однако к началу заседаний стороны самостоятельно разрешили конфликт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика