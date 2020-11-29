Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Иран намерен ускорить рассмотрение проекта о ядерной деятельности

Светлана Головина
14:14 29.11.2020
Парламент страны рассматривает вариант выхода из дополнительного протокола, предусмотренного ядерной сделкой.
Иран намерен ускорить рассмотрение проекта о ядерной деятельности
© Фото: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS, Globallookpress

Парламент Ирана проголосовал в поддержку законопроекта, предусматривающего увеличение уровня урана на территории страны на 20% и выше. Заседание было инициировано на фоне убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Отмечается, что в поддержку проекта проголосовали большинство депутатов, пишет Al Arabiya.

Помимо этого, парламент пришел к решению о выходе из дополнительного протокола, предусмотренного ядерной сделкой, который ограничивал развитие ядерной программы Тегерана.

Руководитель организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсена Фахризаде был убит 26 ноября неизвестными.

Ранее эксперт рассказал «Звезде», какие последствия ожидают Ближний Восток в связи с трагедией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.