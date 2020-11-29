Иран намерен ускорить рассмотрение проекта о ядерной деятельности

Парламент Ирана проголосовал в поддержку законопроекта, предусматривающего увеличение уровня урана на территории страны на 20% и выше. Заседание было инициировано на фоне убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Отмечается, что в поддержку проекта проголосовали большинство депутатов, пишет Al Arabiya.

Помимо этого, парламент пришел к решению о выходе из дополнительного протокола, предусмотренного ядерной сделкой, который ограничивал развитие ядерной программы Тегерана.

Руководитель организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсена Фахризаде был убит 26 ноября неизвестными.

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