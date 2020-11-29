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Психолог рассказал, как получить удовольствие от развлечений во время пандемии

Светлана Головина
13:32 29.11.2020
По словам Михаила Хорса, причиной этого является негативное толкование сложившейся ситуации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Клинический психолог и писатель Михаил Хорс рассказал в комментарии «Звезде», почему во время пандемии человек не испытывает чувства удовлетворенности от развлечений.

«Мы пытаемся радости жизни создать на фоне тревоги и пока есть раздражительность, внутренне эмоциональное напряжение нам все эти развлекательные мероприятия не в радость. Сначала важно убрать тревогу», - сказал специалист.

Хорс отметил, что люди тревожатся не из-за ситуации, в которой они находятся, а «из-за своего негативного толкования сложившейся ситуации».

К любой ситуации нужно относиться  по-философски, более спокойно и тогда любые развлечения будут доставлять удовольствие.

«Наши предки пережили Великую войну, мы сами пережили 90-е годы. Прошли через это и стало лучше. Жизнь - это волна, жизнь - это не прямая линия, где все время лучше и лучше, и к этому нужно относиться спокойнее», - акцентировал Хорс.

Психолог отметил, что в качестве развлечения каждый из нас может использовать прогуляли, общение с близкими, а также поход по магазинам и приготовление блюд.

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