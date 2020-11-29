Шойгу отметил интерес иностранцев к России благодаря Географическому диктанту

Глава Минобороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, что все больше жителей зарубежных государств интересуются историей России благодаря географическому диктанту.

«Каждый год мы подводим итоги - лучше стали знать географию в нашей стране, больше стран знает о нашей стране. У нас несколько показателей, по которым мы оцениваем, насколько больше людей в мире стало интересоваться не только географией только нашей страны, но через географию нашей страны в целом ее историей, ее природой, ее людьми», - заявил Шойгу перед началом диктанта.

Он подчеркнул, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тысяч площадок в 111 зарубежных странах.

Шойгу поблагодарил участников акции за то, что, несмотря на введенные ограничения, связанные с пандемией, у них не пропало желание принять участие в диктанте.

«Географический диктант - 2020» стартовал на центральной площадке в московской штаб-квартире Русского географического общества. С 29 ноября по 6 декабря свои знания географии также можно проверить онлайн.



Проект проводится ежегодно с 2015 года.