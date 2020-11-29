Водитель в Подмосковье влетел в столб на скорости 180 км в час

В деревне Репище Московской области водитель, управлявший автомобилем Nissan Teana, врезался в столб, двигаясь на скорости 180 км/ч. Авария произошла на Можайском шоссе.

Как пишет «360», в машине кроме водителя никого не было. Мужчина погиб на месте.

«Около 06.00 обнаружен автомобиль Nissan Teana. Погибший мужчина - водитель-мужчина 1994 года рождения», - сообщили в пресс-службе МВД Московской области.

Как видно на фото с места происшествия, после того, как автомобиль врезался в световую опору, он уже не подлежит восстановлению.