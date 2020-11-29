Водитель в Подмосковье влетел в столб на скорости 180 км в час
ДТП произошло на Можайском шоссе в деревне Репище, водитель погиб на месте.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В деревне Репище Московской области водитель, управлявший автомобилем Nissan Teana, врезался в столб, двигаясь на скорости 180 км/ч. Авария произошла на Можайском шоссе.
Как пишет «360», в машине кроме водителя никого не было. Мужчина погиб на месте.
«Около 06.00 обнаружен автомобиль Nissan Teana. Погибший мужчина - водитель-мужчина 1994 года рождения», - сообщили в пресс-службе МВД Московской области.
Как видно на фото с места происшествия, после того, как автомобиль врезался в световую опору, он уже не подлежит восстановлению.