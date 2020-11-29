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В Великобритании оценили эффективность российской вакцины «Спутник V»

Алена Миронова
12:38 29.11.2020
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.
В Великобритании оценили эффективность российской вакцины «Спутник V»
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Британские эксперты в области вирусологии и эпидемиологии назвали достаточно убедительными данные об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». С этим заявлением они выступили в интервью канадскому телеканалу CBC.

«Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин», — заявил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс Эванс.

Профессор вирусологии Университета Рединга Иэн Джонс, в свою очередь, подчеркнул, что причин сомневаться в российской вакцине нет, несмотря на то, что первоначальные сведения о результатах вызывали замешательство. Со временем, отметил он, «Спутник V» только подтвердил свою успешность.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» российского Центра им. Гамалеи показала свыше 95% эффективности. Она была зарегистрирована 11 августа.

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