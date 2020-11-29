Эксперты рассказали, сколько россияне сэкономят на новогодних подарках

Россияне в этот Новый год намерены снизить траты на подарки. К такому выводу по результатам исследования пришли эксперты одного из сервисов поиска работы.

В частности, как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование, в среднем граждане планируют потратить на подарки чуть менее двенадцати тысяч рублей, тогда как в 2019 году средняя сумма трат составляла тринадцать с половиной тысяч. При этом мужчины, в среднем, полагают потратить также тринадцать с половиной тысяч, а женщины – менее десяти.

Ранее россияне назвали худшие подарки на Новый год. Российским мужчинам не нравится получать в подарок носки, свитера и футболки, а женщины не одобряют новогодние статуэтки и свечи. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного популярным сервисом поиска работы.