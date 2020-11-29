Опора освещения рухнула на автобус в Волгограде

В результате двойного ДТП в Волгограде легковой автомобиль снес опору освещения, которая рухнула на пассажирский автобус. Инцидент произошел утром в воскресенье, 28 ноября, в Советском районе.

По информации МВД, 35-летний водитель Lada Priora проехал на перекрестке на красный свет и влетел в автомобиль «Нива», а затем в пассажирский автобус «ЛИАЗ».

«В результате ДТП "Лада Приора" изменила траекторию движения и совершила наезд на световую опору, в результате падения которой автобус "ЛИАЗ" получил механические повреждения», - уточняется в сообщении ведомства.

На данный момент водитель и пассажир «Нивы» госпитализированы.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что водитель Lada Priora отказался проходить на месте освидетельствование на наличие алкоголя.