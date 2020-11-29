В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

Жительница Сингапура, перенесшая во время беременности новую коронавирусную инфекцию, родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19. Об этом сообщает местная газета Straits Times.

Коронавирус у 31-летней женщины обнаружили в марте после поездки в Европу, когда она была на десятой неделе беременности.

Сообщается, что заболевание у нее протекало достаточно мягко. Через две с половиной недели женщину выписали из больницы.

В ноябре Нг-Чен родила мальчика Олдрина. У него коронавирус не обнаружили.

«Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности», — поделилась женщина.

Ранее в мае в Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом. На момент родов у матери был подтвержден коронавирус. Заболевание протекало в легкой форме, практически без симптомов. Мать и ребенок вскоре выздоровели и их выписали из больницы.