В Китае назвали новую версию происхождения коронавируса

Китайские ученые выдвинули предположение, что новый тип коронавирусной инфекции изначально появился в Индии летом 2019 года.

По словам специалистов, инфекция находилась в загрязненной воде, которую пили животные, а уже через них передалась к человеку.

Помимо этого, в качестве вероятных мест зарождения COVID-19 ученые назвали Бангладеш, Сербию, Италию, Чехию и Соединенные Штаты.

В ходе работы внимание акцентировали на данных о мутациях вируса и пытались установить его первоначальную версию коронавируса.

«Поскольку Индия и Бангладеш зарегистрировали образцы с низким уровнем мутаций и являются географическими соседями, вполне вероятно, что первая передача произошла именно там», - пишет Daily Mail.

По предварительным результатам специалистов, вирус в Ухане не является оригинальным.