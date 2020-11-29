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В Китае назвали новую версию происхождения коронавируса

Светлана Головина
11:57 29.11.2020
По словам ученых, вирус мог зародиться в Индии и через загрязненную войду перейти к человеку.
В Китае назвали новую версию происхождения коронавируса
© Фото: Cheng Min, XinHua, Globallookpress

Китайские ученые выдвинули предположение, что новый тип коронавирусной инфекции изначально появился в Индии летом 2019 года.

По словам специалистов, инфекция находилась в загрязненной воде, которую пили животные, а уже через них передалась к человеку.

Помимо этого, в качестве вероятных мест зарождения COVID-19 ученые назвали Бангладеш, Сербию, Италию, Чехию и Соединенные Штаты.  

В ходе работы внимание акцентировали на данных о мутациях вируса и пытались установить его первоначальную версию коронавируса.

«Поскольку Индия и Бангладеш зарегистрировали образцы с низким уровнем мутаций и являются географическими соседями, вполне вероятно, что первая передача произошла именно там», - пишет Daily Mail.

По предварительным результатам специалистов, вирус в Ухане не является оригинальным.

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