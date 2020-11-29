Наташа Королева удивила поклонников новым образом
Певица сменила свои черные длинные волосы на светлые афролоконы.
© Фото: koroleva__star, instagram
Певица Наташа Королева удивила поклонников своим кардинально новым образом, опубликовав видео на своей странице в Instagram.
На кадрах видно, что темные длинные волосы артистки сменили наращенные пышные светлые афролоконы.
«Афро Локоны! Психанула! Очень хороший способ кардинально преобразиться без ущерба для своих волос», - написала под видео Королева.
Однако поклонники неодназначно отнеслись к изменению имиджа певицы, отметив, что теперь она похожа на своего супруга Сергея Глушко - «теперь с Тарзаном одно лицо», «неожиданный ход», «можно вместо Тарзана выступать».