Мощное извержение вулкана в Индонезии попало на видео

На индонезийском острове Лембата вулкан Левотоло выбросил столб пепла высотой 500 метров.

Эксперты периодически фиксируют сейсмическую активность в районе этого стратовулкана. Кроме него на острове есть еще два вулкана — Илилабалекан и Иливерунг.

Власти рекомендуют жителям не подходить к вулкану на расстояние менее двух километров, поскольку эта зона опасна.

Информация о пострадавших пока не поступала.