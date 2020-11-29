Мощное извержение вулкана в Индонезии попало на видео
Из кратера был выброшен пепловый шлейф на высоту 500 метров.
© Видео: louys pasto, Youtube © Фото: louys pasto, Youtube
На индонезийском острове Лембата вулкан Левотоло выбросил столб пепла высотой 500 метров.
Эксперты периодически фиксируют сейсмическую активность в районе этого стратовулкана. Кроме него на острове есть еще два вулкана — Илилабалекан и Иливерунг.
Власти рекомендуют жителям не подходить к вулкану на расстояние менее двух километров, поскольку эта зона опасна.
Информация о пострадавших пока не поступала.