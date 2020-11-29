«Дети плакали»: празднование Дня матери в нижегородском детдоме возмутило общественников

Президент Фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова выразила возмущение по факту принуждения воспитанников одного из детских домов Нижнего Новгорода участвовать в празднике День матери.

По ее словам, руководство учреждения заставляло детей петь песни и участвовать в сценках, которые у них вызывали серьезное эмоциональное потрясение.

«Мне писали наставники ребят по поводу того, что дети не хотят участвовать в этом празднике. Есть девочки, которым достаточно тяжело в силу определенных обстоятельств. Они отрепетируют, споют песни - идут плакать и так неоднократно. Мне очень эмоционально тяжело это читать», - рассказала Ефимова в комментарии «Звезде».

Общественник отметила, что на правах члена Попечительского Совета в социальной сфере при Правительстве области она хотела посетить учреждение, однако ей было отказано директором.

Несмотря на это, Ефимова была намерена приехать, но воспитанники написали, что «концерт отменили», однако в итоге он все-таки состоялся - репетицию детей записали на камеру и после показали отдельно по группам.

На данный момент общественник уже обратилась в надзорные ведомства с просьбой дать оценку произошедшему и направила обращение детскому омбудсмену России Анне Кузнецовой.

«Кто-то посмотрел спокойно, кто-то не очень, кто-то возмутился, кто-то промолчал. Но все-таки такие вещи не этично проводить, во всяком случае, в таком формате. Говорить с детьми о семейных ценностях нужно и проекты устраивать тоже, чтобы замкнутого круга социального сиротства не было. Это нужно обязательно», - отметила Ефимова.

В ближайшее время она намерена встретиться с директором детского дома при участии сотрудников прокуратуры и министерства образования.