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В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавируса

Алена Миронова
10:50 29.11.2020
За все время в стране зарегистрировано 2 269 316 случаев.
В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавируса
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

За прошедшие сутки в России зафиксировали 26 683 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Москве – 6 798, в Санкт-Петербурге – 3 701, в Московской области – 1069.

Также за минувшие сутки подтверждено 459 смертей пациентов с COVID-19. Показатель за все время – 39 527.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 21 987 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 761 457», - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «Звезде» об уязвимых к коронавирусу группах населения. Он отметил, что в группе риска находятся старшее поколение, люди, у которых есть эндокринные, онкологические, кардиологические заболевания, учителя, работники сфер медицины, торговли и транспорта. Эти группы, заметил эксперт, составляют почти половину населения России.

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