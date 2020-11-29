В России за сутки выявили 26 683 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 26 683 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Москве – 6 798, в Санкт-Петербурге – 3 701, в Московской области – 1069.

Также за минувшие сутки подтверждено 459 смертей пациентов с COVID-19. Показатель за все время – 39 527.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 21 987 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 761 457», - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «Звезде» об уязвимых к коронавирусу группах населения. Он отметил, что в группе риска находятся старшее поколение, люди, у которых есть эндокринные, онкологические, кардиологические заболевания, учителя, работники сфер медицины, торговли и транспорта. Эти группы, заметил эксперт, составляют почти половину населения России.