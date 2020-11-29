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Правительство выделило средства на закупку медтранспорта для сел

Алена Миронова
10:34 29.11.2020
Выделенная сумма составляет почти 1,5 миллиарда рублей.
Правительство выделило средства на закупку медтранспорта для сел
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Правительство России выделило из резервного фонда почти 1,5 миллиарда рублей на закупку двух тысяч автомобилей для медучреждений, расположенных в сельской местности.

«Транспорт будет задействован для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, а также доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов. Это повысит доступность оказания медицинских услуг и позволит снизить нагрузку на службы скорой помощи», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что эти средства будут направлены на оснащение транспортом поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц.

Средства на эти цели планировалось выделить в следующем году, но в связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение ускорить закупки.

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