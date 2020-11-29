В стране и мире Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера Алена Миронова Ему было 86 лет. © Фото: Brent Perniac, AdMedia, Globallookpress Британский актер Дэвид Проуз, исполнивший роль Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездных войн», скончался в возрасте 85 лет в Великобритании. «С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет», - сообщило в Twitter представлявшее его агентство Bowington Management. Отмечается, что Проуз умер в результате болезни. Актер получил всемирную известность, исполнив роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны» (1977-1983). До роли Дарта Вейдера Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика