Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера
Ему было 86 лет.
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Британский актер Дэвид Проуз, исполнивший роль Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездных войн», скончался в возрасте 85 лет в Великобритании.
«С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет», - сообщило в Twitter представлявшее его агентство Bowington Management.
Отмечается, что Проуз умер в результате болезни.
Актер получил всемирную известность, исполнив роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны» (1977-1983). До роли Дарта Вейдера Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code.