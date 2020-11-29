Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В столичном парке «Остров мечты» отрицают обвинения в нарушении санитарного режима

Анна Берестовая
00:07 29.11.2020
В парке развлечений уверены, что ему не грозит закрытие.
В столичном парке «Остров мечты» отрицают обвинения в нарушении санитарного режима
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В столичном парке развлечений «Остров мечты» заявили, что распространенные прессой сообщения о нарушении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в парке не соответствуют реальности.

В пресс-службе «Острова мечты» выразили уверенность в том, что ему не грозит закрытие, так как все требуемые законодательством ограничения в нем осуществляются.

Посетители на территории парка могут воспользоваться специальными дозаторами для антисептического средства. Кроме того, правила развлекательного комплекса требуют ношения масок и соблюдения социальной дистанции, для чего освобождаются места на аттракционах и в кафе и ресторанах.

Ранее главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора города Москвы Даниил Кобразов указывал, что в парке были зарегистрированы нарушения противоэпидемических мер, а именно – гости «Острова мечты» ходили без масок, дезинфекция пространства производилась с нарушениями, а оборудования с санитайзерами не хватало. За это, по словам Кобразова, парку может грозить полумиллионный штраф или закрытие на 90 суток.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.