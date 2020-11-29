В столичном парке «Остров мечты» отрицают обвинения в нарушении санитарного режима

В столичном парке развлечений «Остров мечты» заявили, что распространенные прессой сообщения о нарушении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в парке не соответствуют реальности.

В пресс-службе «Острова мечты» выразили уверенность в том, что ему не грозит закрытие, так как все требуемые законодательством ограничения в нем осуществляются.

Посетители на территории парка могут воспользоваться специальными дозаторами для антисептического средства. Кроме того, правила развлекательного комплекса требуют ношения масок и соблюдения социальной дистанции, для чего освобождаются места на аттракционах и в кафе и ресторанах.

Ранее главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора города Москвы Даниил Кобразов указывал, что в парке были зарегистрированы нарушения противоэпидемических мер, а именно – гости «Острова мечты» ходили без масок, дезинфекция пространства производилась с нарушениями, а оборудования с санитайзерами не хватало. За это, по словам Кобразова, парку может грозить полумиллионный штраф или закрытие на 90 суток.