Сербия объявила посла Черногории персоной нон грата
Ранее глава МИД Черногории Срджан Дарманович объявил посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата.
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В ответ на аналогичный шаг со стороны Черногории МИД Сербии принял решение объявить персоной нон грата посла этой страны Тарзана Милошевича.
«МИД принял решение провозгласить посла Черногории Тарзана Милошевича персоной нон грата и потребовал в течение 72 часов покинуть территорию Республики Сербия», - передает РИА Новости со ссылкой на МИД Сербии.
Ранее глава МИД Черногории Срджан Дарманович объявил посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата. Отмечается, что посол «вмешивался во внутренние дела Черногории» и якобы совершал нарушения при исполнении дипломатических функций.