Рэпер Канье Уэст подарил певцу Крису Брауну российский вездеход

Известный американский рэпер Канье Уэст подарил своему коллеге, певцу Крису Брауну, вездеход российского производства «Шерп», которым тот похвастался на своем аккаунте в Instagram.

Этот же автомобиль Уэст, являющийся верным поклонником российской машины, в сентябре подарил рэперу Таухиду Эппсу. Кроме того, внедорожник не раз мелькал в видеоклипах артиста, а также выступал в качестве декоративного элемента во время парижской недели моды.

Версия внедорожника для экспорта может быть приобретена на рынке по цене от 96 тысяч долларов. Максимальная скорость, которую способен развивать автомобиль, составляет 45 километров в час. Кроме того, машина способна со скоростью шести километров в час двигаться по воде.