«Предпраздничное ощущение»: Денис Клявер об открытии ГУМ-Катка

На Красной Площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка. Данное событие в разговоре со «Звездой» прокомментировал российский певец, музыкант, актер и композитор Денис Клявер.

«Это знаменательное место для всех, и, лично для меня, по ощущениям, это открытие зимы. Именно сегодня, наконец-то, возникло ощущение предпраздничного состояния. И это совершенно логично, потому что лед, каток, коньки – это воспоминание из детства, а из детства так мало чего осталось», - отметил Клявер.

Музыкант также рассказал, как артисты переживают пандемию. По его словам, появилось больше возможностей уделить время семье и своим делам.

«Но мы при всех возможностях общаемся со зрителем, недавно была у меня возможность отработать сольный концерт и поучаствовать в мюзикле в Санкт-Петербурге. Это невероятное ощущение, наполнило энергетикой на ближайшие полтора-два месяца. Живые концерты – это незаменимая история, жду, что очень скоро это все вернется», - сказал музыкант.

Он также поделился планами на Новый год: праздновать Клявер собирается и на сцене, и дома, и в гостях.

В этом году ГУМ-Катку исполняется 15 лет. В рамках торжественного открытия прошел показ отрывка из мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Также на мероприятии состоялся показ отрывка мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств» - его представила фигуристка Алина Загитова. После шоу Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели мастер-класс по катанию на коньках.