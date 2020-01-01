Многоразовые электронные сигареты и вейпы в РФ стали подакцизными товарами

С 1 января 2020 года многоразовые электронные сигареты и устройства для нагревания табака стали подакцизными товарами. Ставка акциза на них составляет 50 рублей за штуку в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса РФ.

Как уточняет РИА Новости, в течение следующих двух лет ставка будет повышаться на 4% ежегодно. Так, в 2021 году она составит 52 рубля за штуку, а в 2022 году - 54 рубля за штуку.

По словам главного редактора отраслевого информагентства «Русский табак» Максима Королева, изменения не станут причиной удорожания данных изделий.

«Часть компаний-поставщиков многоразовых картриджных систем уже подтвердили, что они не намерены повышать цены по причине того, что продукция становится подакцизной», - заявил он.

Королев подчеркнул, что введение акциза повышает риски увеличения доли нелегальной продукции.

«В отношении многоразовых электронных систем доставки никотина риск этот появляется. Когда был безакцизный продукт, особой выгоды везти мимо таможни не было, сейчас аргумент такой появляется. Хотя пока что экономически это не слишком рентабельно. У нас сумма налога не высока», - заключил эксперт.

В начале декабря Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на электронные сигареты и вейпы, в том числе - административной ответственности за его нарушение.