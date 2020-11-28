Президент Ирана возложил ответственность за убийство ученого-ядерщика на Израиль

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как заявил глава государства, это преступление не замедлит развитие атомной отрасли в его стране, пишет Reuters.

«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти. Его мученическая смерть не остановит наши достижения», - обратился к нации Роухани по иранскому телевидению.

Ранее минобороны Ирана подтвердило, что физик-ядерщик Мохсен Фахризаде руководил организацией исследований и инноваций при министерстве. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что есть свидетельства, указывающие на участие Израиля в убийстве ученого и призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма».

Иранский физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября в результате покушения. Ученый погиб после взрыва и стрельбы рядом с его автомобилем.