МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи

Международный валютный фонд не намерен оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, для того, чтобы страна смогла покрыть дефицит в своем бюджете. Как заявили в Раде, «дыра» бюджете страны сейчас составляет $1,4 миллиарда долларов.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, Киев обращался в МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency finance - то есть экстренное финансирование, метод которого используется только тогда, когда у государства есть серьезные проблемы. Однако в Фонде ответили, что готовы оказывать поддержку Украине только в рамках действующей программы.

«Уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finаnce», - рассказал о содержании письма из МВФ министр финансов Украины.

Марченко пояснил, что в МВФ дали ясно понять: они будут работать с Украиной только в рамках существующей программы, и Киеву необходимо выполнять ее условия.

Ранее в ноябре первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что после того, как в марте правительство страны решило жить «на широкую ногу», в бюджете Украины не стало хватать порядка 40 миллиардов гривен ($1,4 млрд).

