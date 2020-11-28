В Степанакерте возобновила работу первая школа

За последние сутки в Степанакерт из Армении вернулись более двух тысяч беженцев. Жизнь в городе постепенно налаживается - ходит бесплатный общественный транспорт, есть горячая вода и свет, начинают работать магазины и открылась школа.

На улицах впервые за три месяца можно увидеть не только людей в форме, но и детей с портфелями, которые благодарят российских миротворцев за возможность вновь вернуться за парты.

«Многоуважаемые миротворцы России, мы ценим, мы благодарны за миротворческую и гуманитарную деятельность. Спасибо людям доброй воли», - сказала директор школы Лаура Мартиросян.

В школе дети теперь будут проводить гораздо больше времени, чем обычно. По крайней мере, первое время, так как нужно догонять учебную программу.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дмитрия Цветкова.