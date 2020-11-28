В Нижегородской области полиция взыскала 12 млн рублей с нарушителей мер по COVID-19

В Нижегородской области действует режим повышенной готовности по борьбе с распространением инфекции коронавируса. С начала пандемии в качестве штрафов с нарушителей ограничительных мер в регионе уже взыскали 12 миллионов рублей.

Несмотря на это в Нижнем Новгороде по-прежнему работают некоторые клубы и бары, забыв и о режиме, и даже о средствах безопасности. Открыты рестораны, дискотеки и даже кальянные.

Корреспондент «Звезды» Олег Мурашов вместе с полицией отправился в ночной рейд по городу и может лично подтвердить, что у посетителей и персонала нет ни масок, ни перчаток и, конечно, никакой социальной дистанции. За это нарушителей и штрафует полиция.

«Работа дискотек, баров и ресторанов в Нижнем Новгороде после 24 часов запрещена. Полицейские проверяют наличие масок как у клиентов, так и у обслуживающего персонала. Также они обращают внимание на наличие разметки. Именно по ней должны ориентироваться посетители. В некоторые заведения полиция приходит в проверкой уже не в первый раз, однако там ничего так и не меняется. Скорее всего, владельцев таких мест ждет крупный штраф», - рассказывает Олег Мурашов.

Только за минувшую неделю ночных патрулей по Нижегородской области организовали уже около трех тысяч. Общая сумма штрафов составила почти 700 тысяч рублей.