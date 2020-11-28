Сотни горожан и десятки техники: во Владивостоке проходит субботник по ликвидации последствий ледяного дождя
На острове Русский, где около 1 500 человек почти две недели остаются без света, до понедельника намерены полностью завершить восстановительные работы.
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На территории Владивостока 28 ноября проходит общегородской субботник с целью ликвидации последствий ледяного дождя.
К уборке привлечены сотрудники 300 предприятий, в числе которых управляющие компании и городская администрация. Сейчас они проводят расчистку тротуаров и переходов. Также привлечены десятки единиц специальной техники.
В то же время на острове Русский, где около 1 500 человек почти две недели остаются без света, до понедельника намерены полностью восстановить энергоснабжение.
Сейчас на местах обрыва линий задействованы дополнительные бригады энергетиков и военнослужащие.
Ранее губернатор Приморья уволил главу острова Русский за бездействие и передал управление муниципалитетом одному из своих заместителей.