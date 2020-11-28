Сотни горожан и десятки техники: во Владивостоке проходит субботник по ликвидации последствий ледяного дождя

На территории Владивостока 28 ноября проходит общегородской субботник с целью ликвидации последствий ледяного дождя.

К уборке привлечены сотрудники 300 предприятий, в числе которых управляющие компании и городская администрация. Сейчас они проводят расчистку тротуаров и переходов. Также привлечены десятки единиц специальной техники.

В то же время на острове Русский, где около 1 500 человек почти две недели остаются без света, до понедельника намерены полностью восстановить энергоснабжение.

Сейчас на местах обрыва линий задействованы дополнительные бригады энергетиков и военнослужащие.

Ранее губернатор Приморья уволил главу острова Русский за бездействие и передал управление муниципалитетом одному из своих заместителей.





