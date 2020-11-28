Врач назвал способ отличить коронавирус от рака легких

Председатель британской ассоциации по борьбе с саркомой Роберт Ринтул отметил, что у медиков зачастую возникают сложности с определением правильного диагноза, если человек заразился коронавирусом, однако еще и имеет вероятность наличия онкологического заболевания.

В интервью The Sun врач отметил, что распространенные симптомы рака легких, а это - боль в груди, одышка и постоянный кашель, во многом совпадают с признаками COVID-19, что вызывает трудности с диагностикой заболеваний.

Тем не менее, доктор пояснил, что при коронавирусе пациент все же теряет обоняние и вкус, а кроме того, у него поднимается температура. А при наличии рака человек кашляет кровью, сильно худеет и страдает от инфекций горла. Специалист добавил, что COVID-19 проявляется стремительно, а рак развивается постепенно и на протяжении нескольких недель или месяцев.