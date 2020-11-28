В стране и мире В США расширили способы казни федеральных преступников Светлана Головина В перечень допустимых вошли отравление газом, электрический стул и расстрел. © Фото: Danita Delimont, Globallookpress В Соединенных Штатах разрешили проводить казни федеральных осужденных любым легитимным способом. Соответствующие изменения внесены министерством юстиции страны и вступят в силу 24 декабря 2020 года. Согласно новым нормам, власти получат право использовать «любой другой способ, предписанный законом штата, в котором был вынесен приговор» - отравление газом, электрический стул или расстрел. В настоящее время для исполнения приговора используют смертельную инъекцию. Представитель минюста подчеркнул, что федеральные власти будут использовать другие методы только в случае, если «штат самостоятельно санкционирует этот метод казни», пишет The Associated Press. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика