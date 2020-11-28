В Великобритании при ремонте дома XVI века нашли тайник с «ведьминскими» принадлежностями

Супружеская пара из Северного Уэльса, затеяв ремонт в доме XVI века, обнаружила необычный старинный тайник под лестницей. В нише, которая была скрыта деревянной панелью, оказались спрятаны черепа лошадей, бутылочки с ядом, а также очень странного вида ботинки и наполовину съеденная шляпа.

© plas.uchaf, instagram

Очевидно, что бывшие владельцы древнего особняка использовали все эти предметы в качестве приманок для ловушек на ведьм или демонов. Кроме того, среди всего этого было найдено также ужасающее изображение женщины, портрет которой назван «Вики».

«В Великобритании существовало поверье, что ведьмы могут пробраться в дом в сумерках между лестницей и каминной трубой. Поэтому там оставляли предметы, которые могли бы их напугать и помешать вторгнуться в жилище. Люди считали, что злых духов мог напугать запах или обувь, попав в которую ногой, они уже не смогут выбраться обратно и убежать», - цитирует The Sun хозяйку дома Керри Джексон.

Размер найденной обуви варьируется от ботинок для взрослого мужчины до совсем маленьких, детских ботиночек. Также был найден ствол для оружия, предназначенный для игры в русскую рулетку и старинные рукописные рецепты.

Хозяева дома сообщили, что совершенно не были напуганы необычной находкой, и довольно часто обнаруживают в своем доме предметы, которые связывают его с прошлыми владельцами и историей. Супруги Керри и Бледдин Джексон пообещали передать все найденные вещи будущим владельцам своего дома, чтобы те были в курсе истории жилища и знали все о хозяевах, владевших им в разные века.