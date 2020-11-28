Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Великобритании при ремонте дома XVI века нашли тайник с «ведьминскими» принадлежностями

Валентина Пескова
07:40 28.11.2020
В тайнике под лестницей оказались спрятаны черепа, довольно странная обувь, бутылочки с ядом и части от предметов оружия.
В Великобритании при ремонте дома XVI века нашли тайник с «ведьминскими» принадлежностями
© Фото: plas.uchaf, instagram

Супружеская пара из Северного Уэльса, затеяв ремонт в доме XVI века, обнаружила необычный старинный тайник под лестницей. В нише, которая была скрыта деревянной панелью, оказались спрятаны черепа лошадей, бутылочки с ядом, а также очень странного вида ботинки и наполовину съеденная шляпа.

© plas.uchaf, instagram

Очевидно, что бывшие владельцы древнего особняка использовали все эти предметы в качестве приманок для ловушек на ведьм или демонов. Кроме того, среди всего этого было найдено также ужасающее изображение женщины, портрет которой назван «Вики».

«В Великобритании существовало поверье, что ведьмы могут пробраться в дом в сумерках между лестницей и каминной трубой. Поэтому там оставляли предметы, которые могли бы их напугать и помешать вторгнуться в жилище. Люди считали, что злых духов мог напугать запах или обувь, попав в которую ногой, они уже не смогут выбраться обратно и убежать», - цитирует The Sun хозяйку дома Керри Джексон.

Размер найденной обуви варьируется от ботинок для взрослого мужчины до совсем маленьких, детских ботиночек. Также был найден ствол для оружия, предназначенный для игры в русскую рулетку и старинные рукописные рецепты.

Хозяева дома сообщили, что совершенно не были напуганы необычной находкой, и довольно часто обнаруживают в своем доме предметы, которые связывают его с прошлыми владельцами и историей. Супруги Керри и Бледдин Джексон пообещали передать все найденные вещи будущим владельцам своего дома, чтобы те были в курсе истории жилища и знали все о хозяевах, владевших им в разные века.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:13 В стране и мире
Врач назвал способ отличить коронавирус от рака легких
06:30 Спорт
Видео
В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти Марадоны
05:07 В стране и мире
СМИ: новая российская орбитальная станция сможет следить за всей поверхностью Земли
03:40 В стране и мире
Иран предостерег США и Израиль от авантюр в связи с убийством ученого
02:30 В стране и мире
СМИ: афроамериканец может впервые возглавить Пентагон
Популярное
Популярное
Видео
Адвокат сообщила об ухудшении состояния Федосеевой-Шукшиной из-за видео с Алибасовым
Возле Солнца обнаружили НЛО в 25 раз больше Земли
В киосках Орла обнаружили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера
Видео
Мужчина закурил в лифте и едва не сгорел заживо в Оренбурге
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.