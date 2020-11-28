Дэвид Линч устроит медитативный концерт для американцев со Стингом, Кэти Перри и Хью Джекманом

Американский режиссер Дэвид Линч организует онлайн-концерт Meditate America, чтобы популяризировать среди жителей США трансцендентальную медитацию. Линч анонсировал мероприятие, которое запланировано на 3 декабря, на своей странице Instagram. Как отмечается в афише, на концерте выступят Стинг, Хью Джекман, Кэти Перри, Анжелика Киджо и другие знаменитости.

Режиссер призвал поддержать медработников, ветеранов и малообеспеченные семьи, которые смогут познакомиться с медитацией благодаря данной инициативе, в рамках которой планируется исследовать влияние индийской практики на снижение давления, сокращения рисков сердечных заболеваний и инсульта.

Специалисты также изучат преимущества медитации в борьбе с тревожностью и депрессией. Билеты на концерт продаются очень быстро.

Эксперты поясняют, что релаксационные методики помогут справиться со стрессом во время карантина. А дыхательные упражнения, медитация и йога позволяют уменьшить общий уровень напряжения в условиях пандемии.