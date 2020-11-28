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Более 300 проектов поступили в научно-координационный совет технополиса «Эра»

Светлана Головина
08:00 28.11.2020
В ходе первого заседания координационного совета, были определены ключевые предложения, представляющие интерес для дальнейшей разработки под эгидой технополиса.
Более 300 проектов поступили в научно-координационный совет технополиса «Эра»
© Фото: Минобороны России

Руководитель научных проектов военного инновационного технополиса «Эра» Михаил Ковальчук заявил, что в координационный совет поступило 318 экспериментальных научных проектов.

В ходе первого заседания Совета он уточнил, что предложения поступили из 30 городов России.

В работе заседания приняли участие Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, замминистра обороны Павел Попов, руководители центральных органов военного управления, руководящий состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Российской Академии Наук, научно-исследовательских, образовательных организаций, а также специалисты научно-делового сообщества.

В своем вступительном слове Руслан Цаликов выразил уверенность, что первое заседание научно-координационного совета будет способствовать результативной работе технополиса.

«На поддержку работы "Эры", ее научно-координационного совета в дальнейшем будут направлены все необходимые силы Министерства обороны, чтобы результаты нашей совместной деятельности стали полезными и эффективными для всей страны», - подчеркнул  он.

Участники встречи оценили предлагаемые проекты и выявили ключевые предложения, которые представляют интерес для дальнейшей разработки под эгидой технополиса. Кроме того,  обсудили вопросы реализации стратегии научного развития ВИТ «ЭРА».

Указом Президента России от 28 августа 2018 года технополис определен как специализированный научно-исследовательский и производственный комплекс, объединяющий научные и образовательные организации, государственные корпорации, предприятия промышленности и организации оборонно-промышленного комплекса, проводящие научные исследования в интересах укрепления обороноспособности страны, осуществляющие деятельность по разработке и созданию продукции военного, специального и двойного назначения.

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