CМИ назвали возможную причину убийства иранского физика-ядерщика

Физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром Минобороны Ирана, возможно убили для того, чтобы затруднить возобновление переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, которую готовится заключить будущая администрация объявившего о своей победе на выборах Джозефа Байдена.

«Убийство Фахризаде является частью того, что кажется попыткой администрации Трампа и правительства Нетаньяху использовать время, оставшееся до вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена, для усиления давления на Иран», - пишет портал Axios.

Как отмечают журналисты, администрация действующего президента США не скрывает, что не хочет, чтобы Байден повторно присоединился к ядерной сделке 2015 года.

«Частью этих усилий являются санкции, тайные операции и угрозы военного удара», - говорится в публикации Axios.

СМИ полагают, что этому же способствовала встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и находившимся там же с визитом госсекретарем США Майклом Помпео.

Иранский физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября в результате покушения. Ученый погиб после взрыва и стрельбы рядом с его автомобилем.