Мужчина выжил после встречи с акулой, которую даже не заметил

Фотограф из Флориды Джейсон Макинтош запечатлел с помощью дрона необычную картину. На камеру попал момент, на котором к расслабленно лежащему на воде пловцу приблизилась крупная акула-молот и начала нарезать вокруг него круги.

На кадрах, опубликованных в соцсети Instagram, видно, как мужчина спокойно плывет, не замечая рядом морское животное и даже показывая большой палец летящему над ним дрону.

Инцидент произошел недалеко от берега Майами-Бич. После непродолжительного опасного момента, акула, так и оставшаяся незамеченной, просто уплыла, не тронув пловца.