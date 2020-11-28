Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мужчина выжил после встречи с акулой, которую даже не заметил

Анна Берестовая
06:00 28.11.2020
Акула-молот сделала несколько кругов в воде вблизи пловца и потеряла к нему интерес.
Мужчина выжил после встречи с акулой, которую даже не заметил
© Фото: pixabay.com

Фотограф из Флориды Джейсон Макинтош запечатлел с помощью дрона необычную картину. На камеру попал момент, на котором к расслабленно лежащему на воде пловцу приблизилась крупная акула-молот и начала нарезать вокруг него круги.

На кадрах, опубликованных в соцсети Instagram, видно, как мужчина спокойно плывет, не замечая рядом морское животное и даже показывая большой палец летящему над ним дрону.

Инцидент произошел недалеко от берега Майами-Бич. После непродолжительного опасного момента, акула, так и оставшаяся незамеченной, просто уплыла, не тронув пловца.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:30 Спорт
В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти Марадоны
05:07 В стране и мире
СМИ: новая российская орбитальная станция сможет следить за всей поверхностью Земли
03:40 В стране и мире
Иран предостерег США и Израиль от авантюр в связи с убийством ученого
02:30 В стране и мире
СМИ: афроамериканец может впервые возглавить Пентагон
00:13 В стране и мире
Россияне потратили в «черную пятницу» вдвое больше, чем в 2019 году
Популярное
Популярное
Возле Солнца обнаружили НЛО в 25 раз больше Земли
В киосках Орла обнаружили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера
Видео
«А зрители готовы?»: Пригожин раскритиковал предложение позвать на «голубой огонек» Моргенштерна
Видео
Мужчина закурил в лифте и едва не сгорел заживо в Оренбурге
Разгадана тайна найденного в пустыне США металлического монумента
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.