Мужчина выжил после встречи с акулой, которую даже не заметил
Акула-молот сделала несколько кругов в воде вблизи пловца и потеряла к нему интерес.
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Фотограф из Флориды Джейсон Макинтош запечатлел с помощью дрона необычную картину. На камеру попал момент, на котором к расслабленно лежащему на воде пловцу приблизилась крупная акула-молот и начала нарезать вокруг него круги.
На кадрах, опубликованных в соцсети Instagram, видно, как мужчина спокойно плывет, не замечая рядом морское животное и даже показывая большой палец летящему над ним дрону.
Инцидент произошел недалеко от берега Майами-Бич. После непродолжительного опасного момента, акула, так и оставшаяся незамеченной, просто уплыла, не тронув пловца.