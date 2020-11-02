На метро со скидкой: столичные власти в целях борьбы с COVID-19 ввели льготные тарифы

С понедельника, 2 ноября, у москвичей появилась возможность ездить в метро со скидкой. Поездка будет обходиться на 20 рублей дешевле, но только на определенных ветках метро и в установленное время.

Льготный тариф действует на фиолетовой Таганско-Краснопресненской линии, и на розовой Некрасовской. Получить скидку можно только утром - с момента открытия и до 7.15 утра, а также с 08.45 до 09.15.

Если пассажир использует «Единый» билет на 60 поездок или карту «Тройка», то средства от скидки будут возвращаться на «кошелек» раз в неделю. Акция продлится до 2 июля. Таким образом столичные власти стараются снизить нагрузку в метро в часы пик, и мотивировать пассажиров по возможности планировать поездки на другое время.

Если эксперимент, введенный московской мэрией, будет удачным, то подобную практику могут распространить и на остальные ветки метро.