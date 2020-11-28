СМИ: новая российская орбитальная станция сможет следить за всей поверхностью Земли

РКК «Энергия» хочет развернуть новую российскую орбитальную станцию на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит держать под наблюдением всю поверхность Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы РКК «Энергия», представленные в Совет РАН по космосу.

Отмечается, что для станции предложены виды наклонения в 72 и 98 градусов. При наклонении в 72 градуса, как отмечает СМИ, можно будет наблюдать за поверхностью до широты около 80 градусов, к примеру – за Северным морским путем.

Ранее в Роскосмосе сообщили о планах по созданию собственной орбитальной станции. В корпорации прокомментировали недавнее заявление первого заместителя гендиректора РКК «Энергия» Владимира Соловьева, который прогнозировал «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС» после 2025 года.