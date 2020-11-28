Эксперт назвал способы заработка с помощью смартфона

Заместитель директора Института Информационных Технологий Университета «Синергия» Антон Аверин рассказал, как можно заработать при помощи смартфона.

По его словам, если устройство обладает хорошей камерой, можно делать фотографии и продавать их, загружая на фотостоки. Как отметил специалист, нужно делать фото с определенным сюжетом, либо – с достопримечательностями, пейзажами, предметами и пищей.

Также, как отметил Аверин, при помощи специальных приложений можно проводить аудит различных магазинов. Такие приложения выдают задание что-то сфотографировать на месте и сдать фото для получения платы, передает агентство «Прайм».

Ранее Аверин рассказал, как правильно дезинфицировать смартфон. По его словам, протирать смартфон этиловым спиртом нельзя, лучше всего для этого подходит изопропиловый спирт.