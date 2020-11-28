Ученые открыли способность вомбатов светиться в ультрафиолете

Австралийские специалисты сделали необычное открытие. Группа ученых из Музея Западной Австралии нашли у вомбатов и других сумчатых животных способность светиться в ультрафиолетовом свете.

В первую очередь исследователи проверили на свечение утконоса, а затем перешли на вомбатов и сумчатых кротов. Начало эксперименту положило желание ученых проверить на достоверность эффект, описанный в статье доктора Паулы Анич, американской исследовательницы из Нортлендского колледжа, которая отметила способность утконосов светиться под ультрафиолетовыми лучами.

Она предположила, что это является формой маскировки, которая в сумерках и на рассвете позволяет животным «исчезать» для глаз хищников.

«Любые хищники, которые распознают ультрафиолетовый свет, не могут видеть утконоса, потому что это своего рода маскировка», - рассказала Анич.

Австралийские специалисты, как пишет «New York Post», добавили, что эта особенность может давать сумчатым преимущество в виде способности видеть свой вид на расстоянии.