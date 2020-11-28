Скелет огромного древнего кита обнаружили в Таиланде

В Таиланде, недалеко от Бангкока, был обнаружен хорошо сохранившийся скелет огромного древнего кита.

Отмечается, что двенадцатиметровый кит относился к виду полосатиков Брайда. Возраст находки составляет, предположительно, от трех до пяти тысяч лет, передает BBC.

Специалисты рассчитывают, что находка откроет «окно в прошлое» и поможет лучше исследовать морскую фауну региона. Ведутся работы по восстановлению скелета, уже восстановлены позвонки, ребра, плавники и одна лопатка.

Ранее в горной породе на острове Русский обнаружили ископаемые останки, предположительно принадлежащие ихтиозавру. Об этом рассказал глава лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН Юрий Болотский.