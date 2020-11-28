Помпео заявил, что новые антироссийские санкции США связаны с поставками Ирану
По словам госсекретаря, они приняты в рамках борьбы с реализацией иранской ракетной программы.
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Введенные в Соединенных Штатах на этой неделе санкции против российских и китайских компаний имеют отношение к программе Ирана по созданию ракет и поставкам, с ней связанным. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, компании якобы участвовали в обеспечении Ирана чувствительными технологиями и товарами в рамках ракетной программы.
Помпео отметил, что американская сторона продолжит прилагать усилия в препятствовании ракетной программе республики.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции, под которые попали отечественные компании «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group.